Митинг коммунистов в Москве

В преддверии выборов президента России, которые состоятся через неделю, в субботу в Москве прошёл митинг в поддержку выдвиженца от КПРФ Павла Грудинина. Впервые за последние 14 лет коммунисты сменили кандидата. Цель - расширить лагерь своих сторонников, костяк которого составляют уже стареющие избиратели, ностальгирующие по Советскому Союзу. Выступая перед собравшимися Грудинин сказал:

"Власть испугалась. Она испугалась, что люди придут на выборы и проголосуют за светлое будущее, за то, что у нас есть надежда. надежда на то, что мы можем изменить мир в лучшую сторону, а также нашу Россию сделать богатой".

Ранее движение "Левый фронт" Сергея Удальцова и КПРФ Геннадия Зюганова подписали соглашение о совместных действиях. Их сторонники говорят, что намерены противостоять фальсификациям на выборах:

"Пришёл для того, чтобы поддержать действительно честные выборы. Мне всё равно, за кого проголосует народ, но чтобы всё-таки были честные выборы, чтобы они прошли так, как должны проходить".

" Это будет зависеть от того, как мы к ним отнесёмся, как граждане к этому отнесутся. Если граждане подойдут к этому ответственно, как к проявлению гражданской позиции, как к одному из институтов демократии, тогда это не будет фарсом. И сами же граждане должны заботиться об обеспечении честности этих выборов".

В митинге приняли участие около 700 человек, намного меньше, чем ожидали организаторы. В прошлом на митинге КПРФ приходили до 10 тысяч участников. Некоторые аналитики объясняют это тем, что Грудинин не смог сформулировать внятную повестку, которая удовлетворила бы всех сторонников коммунистов. Он занимает второе место в опросах после президента Владимира Путина.