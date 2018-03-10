Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что у него нет планов изменять Конституцию РФ, чтобы соблюсти свои собственные интересы. Заданный ему вопрос касался возможного изменения лимита сроков пребывания на посту главы государства. Интервью с Путиным состоялось в начале марта, а полная версия вышла в эфир в пятницу.
Путин не будет менять конституцию
Американский телеканал NBC показал полную версию интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Путин не будет менять конституцию
Отвечая на вопрос ведущей Мэган Келли о возможности помиловать оппозиционера Алексея Навального и сделать его достойным оппонентом, Путин ответил: "Мы сейчас говорим об определенных политических силах. У них нет программы развития страны". По словам Путина, для позитивного развития России недостаточно только вскрывать проблемы, так как стране необходимо созидание.