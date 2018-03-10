Эммануэль Макрон рассчитывает сделать Индию главным стратегическим партнером Франции в регионе. В этом, по словам французского президента, основная задача его четырехдневного государственного визита в Индию. Накануне вечером вместе с супругой он прилетел в Нью-Дели. Макрон не скрывает своих амбиций воспользоваться "брекситом" и занять место Лондона, который исторически выступал проводником интересов Индии в Европе.
Визит Макрона в Индию
Эммануэль Макрон намерен сделать Индию главным партнером Франции
Визит Макрона в Индию
В субботу французский президент встретился с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Лидеры подписали контракт о сотрудничестве французского промышленного гиганта Safran и индийской авиакомпании SpiceJet на сумму 12 млрд евро.
Но несмотря на сближения Франции и Индии, главным азиатским партнером Парижа по-прежнему остается Пекин.