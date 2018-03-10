Национальная Стрелковая ассоциация США подала в суд на власти Флориды, требуя признать недействительным принятый ими закон. Он разрешает учителям носить оружие в школах, но повышает возрастной ценз на его приобретение с 18 лет до 21 года. При этом введён трехдневный период ожидания, чтобы исключить покупку в порыве гнева или приступе болезни.
Стрелковая ассоциация США против Флориды
Национальная Стрелковая ассоциация США судится с властями штата Флорида, требуя отменить принятый ими закон о повышении возрастного ценза на покупку оружия.
Стрелковая ассоциация США против Флориды
Подписывая в пятницу закон губернатор Флориды Рик Скотт сказал, что самое тяжёлое, что ему приходилось делать на своём посту - утешать родителей, потерявших детей во время стрельбы в школе города Паркленда в середине февраля. Жертвами 19-летнего стрелка здесь стали 17 человек.
Стрелковая ассоциация, ссылаясь на 2-ую и 4-ую поправки к конституции США, называет нововведение незаконным и считает, что оружие должно приобретаться в установленном ранее порядке.