Стрелковая ассоциация США против Флориды

Национальная Стрелковая ассоциация США подала в суд на власти Флориды, требуя признать недействительным принятый ими закон. Он разрешает учителям носить оружие в школах, но повышает возрастной ценз на его приобретение с 18 лет до 21 года. При этом введён трехдневный период ожидания, чтобы исключить покупку в порыве гнева или приступе болезни.