Сирийское государственное телевидение сообщило о выводе первой группы боевиков из Восточной Гуты. Сообщается, что 13 исламистов и их семьи покинули пригород Дамаска без инцидентов и сейчас планируется их отправка в Идлиб. Переговорный процесс по выводу других боевиков при участии представителей правительства Сирии будет продолжен.
Из Восточной Гуты вывели первую группу боевиков
После длительных переговоров 13 боевиков покинули район военных действий в Восточной Гуте
Из Восточной Гуты вывели первую группу боевиков
Накануне в Восточную Гуту был отправлен конвой международных гуманитарных организаций. Доступ в район, где продолжаются военные действия, стал возможен во время объявленной гуманитарной паузы. Для доставки продуктов и медикаментов были открыты несколько коридоров. По ним же планировалось выводить мирных жителей. Это уже третья попытка доставить гуманитарную помощь жителям сирийского анклава. По разным оценкам, там остаются около 400 тысяч человек. Ранее на этой неделе миссия была сорвана из-за обстрелов, грузовики вынуждены были вернуться.