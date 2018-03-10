Первые выборы с FARC

Колумбийское общество подошло к парламентским выборам расколотым по вопросу об участии в них членов FARC- бывших повстанцев-марксистов из Революционных вооруженных сил Колумбии.

Марта Люсия Маркес Рестрепо, директор Института социальных и культурных исследований ПЕНСАР при папском университете Хавериана, объясняет, что правая коалиция отвергает мирное соглашение, заключённое в Гаване - а левая защищает необходимость его претворения в жизнь:

"Эксперты говорят, что соглашение нерушимо, но это не исключает попыток провести некоторые инициативы, которые бы помешали их реализации".

Это избирательный штаб FARC. Интеграция бывших партизан в политическую жизнь Колумбии даётся нелегко: в ходе предвыборной кампании митинги FARC систематически срывались.

Виктория Сандино, бывший полевой командир повстанцев и кандидат в Сенат, рассказывает:

"Это делалось через мобильное приложение WhatsApp. Люди передавали свои личные данные, их собирали и привозили на место митинга. Им платили как за один рабочий день, чтобы они срывали мероприятие сначала всякими провокациями, а потом в ход шли и камни, и палки, и бутылки".

FARC не сдаётся и старается привлечь колумбийских избирателей, проводя кампании, где только возможно - в университетах, в театрах . в барах. "Для примирения, - говорят активисты движения, - все средства хороши".

Виктория Сандино: "Нам предстоит очень большая работа с людьми во всех слоях колумбийского общества, чтобы изменить предвзятое мнение о нас, чтобы люди знали, кто мы и чего мы хотим".

"Депутаты от FARC войдут в новый конгресс Республики независимо от результатов голосования: Гаванским соглашением предусмотрено 5 мест для них в палате представителей и ещё пять мест в сенате. От президентских амбиций бывшие повстанцы, правда, отказались - у их лидера Тимошенко серьёзные проблемы со здоровьем", - передаёт из Боготы корреспондент "Евроньюс" Гектор Эстепа.