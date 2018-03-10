На двухдневном съезде в Лилле французские ультраправые популисты обсуждают ребрендинг партии "Национальный фронт". Ранее ее лидер Марин ле Пен заявила, что название устарело и его нужно поменять, потому что в нем есть что-то военное. В субботу на голосовании более половины делегатов поддержали эту инициативу. Впервые съезд "Национального фронта" проходит без участия его основателя Жан-Мари Ле Пена.
Бэннон поддержал "Национальный фронт"
По словам бывшего советника Трампа, обвинения в расизме — это знак почета.
Бэннон поддержал "Национальный фронт"
К собравшимся обратился радикальный американский консерватор Стив Бэннон, бывший советник президента США Дональда Трампа и главный стратег его предвыборной кампании.
Стив Бэннон: "Пусть вас называют расистами, пусть вас называют ксенофобами, пусть вас называют нативистами! Воспринимайте эти слова как знак почета, потому что каждый день мы становимся сильнее, а они они становятся слабее".
Cтивэн Бэннон был уволен из Белого дома в августе прошлого года из-за скандальных высказываний в интервью для книги "Огонь и ярость", после чего Трамп заявил, что его советник сошел с ума. Во Францию Бэннон прехал из Италии, где он, как пишут СМИ, консультировал местных националистов накануне парламентских выборов.