Бэннон поддержал "Национальный фронт"

На двухдневном съезде в Лилле французские ультраправые популисты обсуждают ребрендинг партии "Национальный фронт". Ранее ее лидер Марин ле Пен заявила, что название устарело и его нужно поменять, потому что в нем есть что-то военное. В субботу на голосовании более половины делегатов поддержали эту инициативу. Впервые съезд "Национального фронта" проходит без участия его основателя Жан-Мари Ле Пена.