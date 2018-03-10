Переизбрание Марин Ле Пен

Марин Ле Пен переизбрана главой французского "Национального Фронта" на второй день съезда ультрапраывых популистов в Лилле. Это уже тртий срок председательства политика, которая возглавила партию, основанную её отцом Жан мари Ле Пеном в 72-ом году. Впервые съезд проходит без его участия. Из-за конфликта с дочерью отец-основатель в Лилль не приехал. А на съезде его уже лишили и почётного председательства, ликвидировав этот пост в рамках общего ребрединга " Национнального фронта".