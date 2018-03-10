Марин Ле Пен переизбрана главой французского "Национального Фронта" на второй день съезда ультрапраывых популистов в Лилле. Это уже тртий срок председательства политика, которая возглавила партию, основанную её отцом Жан мари Ле Пеном в 72-ом году. Впервые съезд проходит без его участия. Из-за конфликта с дочерью отец-основатель в Лилль не приехал. А на съезде его уже лишили и почётного председательства, ликвидировав этот пост в рамках общего ребрединга " Национнального фронта".
Переизбрание Марин Ле Пен
Марин Ле Пен переизбрана главой "Национального Фронта". Съезд французских ультраправых проходит в Лилле впервые в отсутствие отца-основателя.
Переизбрание Марин Ле Пен
Зато на съезде чествовали гостя из-за Океана -радикальный консерватор Стив Бэннон, экс-советник президента США Дональда Трампа и главный стратег его предвыборной кампании обратился к делегатам:
"Пусть вас называют расистами, пусть вас называют ксенофобами, пусть вас называют нативистами! Воспринимайте эти слова как знак почета, потому что каждый день мы становимся сильнее, а они становятся слабее".
Cтивэн Бэннон был уволен из Белого дома в августе прошлого года из-за скандальных высказываний в интервью для книги "Огонь и ярость", после чего Трамп заявил, что его советник сошел с ума. Сейчас Бэннон путешествует по Европе, обсуждая возможность создания союза правых популистских сил. Во Францию он приехал из Италии, где, как пишут СМИ, консультировал местных националистов накануне парламентских выборов.