Ким Чен Ын с Трампом: никто не ожидал

До сих пор самой высокопоставленной представительницей Штатов из встречавшихся с главами Северной Кореи была госсекретарь Мадлен Олбрайт. В 2000-м она приезжала в Пхеньян договориться о возможной встрече Ким Чен Ира и Билла Клинтона.

Но в Вашингтоне всегда увязывали подобные мероприятия с новыми шагами Пхеньяна в области разоружения. Ким Чен Ир тогда не согласился на уступки.

О денуклеаризации полуострова договорились ещё в 1994 году — КНДР сворачивает программы в обмен на нефть и продовольствие. С конца 90-х именно США становятся крупнейшим официальным поставщиком гуманитарной помощи в Северную Корею, переживавшую тогда масштабный голод. Но обе стороны постоянно упрекали друг друга в несоблюдении обязательств.

Отношения обострились в 2002 году, когда Джорд Буш-младший включил КНДР в свою «ось зла», обвинив Пхеньян в активизации обогащения урана в нарушение договорённостей. В Корее это в свою очередь сочли нарушением сделки и в 2003-м вышли из договора о нераспространении.

В 2006-м КНДР вошла в число ядерных держав. В этих условиях США оказались в числе инициаторов шестистороннего механизма переговоров по ядерной программе.

Некоторых успехов достичь удалось — инспекторы МАГАТЭ получили доступ к атомному исследовательскому центру в Йонбёне. Н уже год спустя иностранных наблюдателей оттуда выдворили.

Сменивший Буша Обама пытался совмещать «кнут и пряник» — и санкции, и призывы к переговорам.

Со смертью Ким Чен Ира и переходом власти к его сыну связывают резкую активизацию оружейных программ, в первую очередь ракетной. КНДР вошла уже в число космических держав, а заявленные характеристики баллистических ракет росли год от года.

Избрание Дональда Трампа ознаменовалось чрезвычайно резким обострением отношений. Лидеры двух стран заочно померились «ядерными кнопками» — президент США тогда заявил, что у него больше. Государства оказались на грани войны: Пхеньян угрожал ударами по тихоокеанским базам США, Штаты отправили к полуострову авианосную ударную группу. В Вашингтоне прямо говорили о том, что переговорные ресурсы исчерпаны и пора приступать к силовому решению корейского вопроса.

Того, что именно Ким Чен Ын с Дональдом Трампом могут впервые в истории встретиться лицом к лицу, не ожидал, видимо, никто.