Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «воодушевлён» известием о возможности прямых переговоров между лидерами КНДР и США. В заявлении Генсек подтверждает свою всецелую поддержку усилиям по мирной денуклеаризации Корейского полуострова.

В Белом доме в то же время призвали не праздновать раньше времени: личная встреча возможна, но не гарантирована.

«Давайте внесём предельную ясность: Соединённые Штаты не пошли ни на какие уступки, зато Северная Корея дала некоторые обещания. И встреча не состоится, если эти обещания не будут подкреплены конкретными действиями Северной Кореи», — отметила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

В Евросоюзе также приветствовали политическую договорённость и выразили надежду на позитивное развитие событий. В то же время в Брюсселе согласны с Вашингтоном в том, что мяч сейчас на стороне КНДР. В Европе считают, что именно политика давления на Пхеньян начинает приносить плоды:

«Что касается Северной и Южной Кореи и возможной встречи президента США, то мы видим, как сплочённая позиция мирового сообщества, включая санкции, может привести к проблеску надежды. Я бы назвала это проблеском надежды», — говорит канцлер Германии Ангела Меркель.

О дипломатическом прорыве начали говорить в начале года, когда обе Кореи договорились об отправке большой делегации с Севера на зимнюю Олимпиаду, спортсмены двух стран впервые шли вместе, а на Юг впервые в истории приехала представительница династии Кимов.