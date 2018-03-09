Дело Скрипаля: поможет армия

В Солсбери направлены около 180 военнослужащих, в том числе и с опытом химзащиты. Именно они эвакуируют в частности машины скорой помощи, на которых пострадавшие были доставлены в больницу. Оцеплен также дом бывшего полковника - подозревается, что он мог быть отравлен здесь.

Глава МВД Великобритании Амбер Радд побывала в Солсбери и встретилась со следователями. Она отметила, что им помогают специалисты мирового уровня, призвав британцев не спекулировать на теме отравления Скрипаля и его дочери, а дождаться, пока полиция выяснит, кто за этим стоит.

"Я понимаю, что людям хотелось бы поскорее получить ответы на все вопросы, - сказала министр, - и время, когда эти ответы будут найдены, придёт. Но лучший способ помочь этому - дать полиции делать свою работу, провести тщательное расследование на месте, дать экспертам досконально всё проверить , и чтобы они знали, что их в этом поддерживают".

Глава британского МВД посетила также больницу, где находятся на отец и дочь Скрипали. Их состояние пока остаётся критическим. Там лечится и сотрудник полиции Ник Бейли, который подвергся воздействие того же отравляющего вещества - он первым пришёл на помощь пострадавшим.

Между тем газета The Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что Сергей Скрипаль после его обмена и отъезда в Великобританию продолжал работать на британскую разведку.

Посольство РФ в Лондоне ранее попросило информировать Москву о ситуации, отметив, что "оповещение общества о реальном положении вещей необходимо для того, чтобы положить конец демонизации России".