Руководитель Дирекции информационных программ и заместитель генерального директора Первого канала, 46-летний Кирилл Клейменов, недавно вновь севший в кресло ведущего главного выпуска программы "Время", выступил с предупреждением тем, кого он назвал "предателями", обратившись к ним, как он сказал - "из педагогических целей".
Программа "Время" клеймит и предупреждает
Руководитель Дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов в эфире программы "Время" заявил, говоря об отравлении в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, что "судьба предателя опасней судьбы наркоторговца", и что он обязан об этом предупредить.
Программа "Время" клеймит и предупреждает
Он заявил следующее:
"Для всех тех, кто мечтает о подобной карьере, хотел бы выступить с предостережением: профессия предателя - одна из самых опасных в мире по статистике, гораздо более опасная, чем быть наркокурьером".
Речь в комментарии шла об отравлении в английском городке Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. За день до этого глава внешнеполитического ведомства страны Борис Джонсон заявил, что "если и когда вмешательство правительства третьей страны в данном инциденте будет установлено, Британия даст на это соразмерный ответ".