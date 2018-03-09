Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) предложила нынешнего министра юстиции Хайко Мааса на пост главы МИД в новом кабинете Ангелы Меркель. Об этом сообщила глава фракции СДПГ в Бундестаге. Она также огласила список министров от социал-демократов в будущем правительстве Германии.
СДПГ представила министров
Социал-демократическая партия Германии предложила нынешнего министра юстиции Хайко Мааса на пост главы МИД в новом кабинете Ангелы Меркель.
СДПГ представила министров
Так, Олаф Шольц займет пост вице-канцлера и министра финансов. Бывшего генсека партии СДПГ Хубертуса Хайля предложили на должность министра труда и социальных дел, Катарину Барлей - министра юстиции.
Ее преемником в министерстве по семейным делам станет Франциска Гиффей. Свеня Шульце - должна занять пост министра охраны окружающей среды, строительства и безопасности реакторов.
Правительство Германии будет сформировано из представителей трех партий - ХДС, ХСС и СДПГ. Ранее консерваторы определились со "своими" кандидатами на министерские должности. За ХДС, как и СДПГ, будут закреплены шесть ведомств.