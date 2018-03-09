Словаки требуют отставки премьера

В Словакии — крупнейшие манифестации со времён «бархатной революции»: в пятницу вновь состоялись массовые митинги с требованием отставки премьер-министра Роберта Фицо. В одной только Братиславе на улицы вышли около 30 тысяч человек , всего демонстрации прошли в пяти десятках городов. В ряде вузов даже отменили занятия, чтобы студенты смогли выйти на митинги.