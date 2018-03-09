В Словакии — крупнейшие манифестации со времён «бархатной революции»: в пятницу вновь состоялись массовые митинги с требованием отставки премьер-министра Роберта Фицо. В одной только Братиславе на улицы вышли около 30 тысяч человек , всего демонстрации прошли в пяти десятках городов. В ряде вузов даже отменили занятия, чтобы студенты смогли выйти на митинги.
Словаки требуют отставки премьера
Словацкие СМИ говорят о крупнейших манифестациях со времён «бархатной революции»
Словаки требуют отставки премьера
Акции протеста начались неделю назад на фоне похорон убитого журналиста Яна Куциака, который работал над материалом о связях словацких министров с итальянской мафией. Два вице-премьера, чьи и мена фигурировали в статье, уже покинули свои посты.
Оппозицию, организовавшую акции протеста, активно поддержал президент Словакии Андрей Киска.
В свою очередь премьер Фицо обвиняет главу государства и своих политических противников в попытке совершить переворот; он призвал оппозицию не использовать гибель журналиста в политических целях, а подождать окончания расследования.
Совместная словацко-итальянская комиссия должна начать работу на следующей неделе.