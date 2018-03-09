Сторонники Алексея Навального не смогут быть наблюдателями на предстоящих в России президентских выборах.
Сторонники Навального не смогут быть наблюдателями на выборах
ЦИК отказался аккредитовать в качестве наблюдателей представителей портала "Левиафан", основанного Навальным, а также "Молнии"
Сторонники Навального не смогут быть наблюдателями на выборах
Центризбирком отказался аккредитовать представителей информационного портала "Левиафан", созданного Навальным, а также их коллег из портала "Молния". Вот что говорит представитель "Молнии" Василий Вайсберг:
- Элле Памфиловой ставилось в заслугу именно то, что при ней ЦИК либерализовал порядок аккредитации для журналистов. И сейчас мы видим, что, к сожалению, идет откат обратно.
"Молния" через ассоциацию по защите прав избирателей "Голос" планировала отправить на выборы 850 человек в качестве наблюдателей - примерно столько же, как и на выборах в Госдуму в 2016 году. Однако на этот раз в запросе было отказано.
Что же касается созданного Навальным медиа-портала "Левиафан", то от него планировалось направить 4500 тысячи наблюдателей. Но буквально за десять дней до выборов после иска "Роскомнадзора" суд просто постановил лишить это СМИ лицензии.
Президентские выборы в России пройдут 18 марта.