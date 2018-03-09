Торговая война началась?

Жесткая пикировка на международной арене, длительные разбирательства и потенциальные проблемы с экспортом американской продукции: такие последствия обещают Соединённым Штатам торговые партнёры за введение повышенных пошлин на импорт стали.

Президент США Дональд Трамп в торжественной обстановке, в присутствии представителей американской металлургической промышленности подписал в четверг указ о 25-процентных сборах с поставок стали и 10-процентных с импорта алюминия. Ранее, в Белом доме объясняли, что хотят защитить свой рынок и обеспечить возрождение отечественной металлургии. Реакция последовала почти сразу.

Министр экономики Франции Бруно Ле Мер написал в Твиттере, что в торговых войнах победителей не бывает. Он пообещал подготовить вместе с партнёрами по ЕС зеркальный ответ на действия США.

В числе наиболее вероятных мер против Вашингтона упоминают жалобу во Всемирную торговую организацию. О намерении оспорить американские пошлины в ВТО заявили ЕС, Южная Корея и Япония. Параллельно секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга обещал и дальше просить США освободить Страну восходящего солнца от новых сборов.

«Белый список» уже появился. Пока в него входят Мексика и Канада — с этими странами Вашингтон пытается договориться о более выгодных условиях Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). В Оттаве подчеркнули, что считают это решение естественным.

По словам главы канадского МИД Христи Фриланд, «Невозможно представить себе, чтобы Канада представляла какую-либо угрозу безопасности США». Она пообещала, что правительство будет продолжать переговоры, чтобы полностью исключить вероятность введения подобных пошлин на канадскую продукцию в будущем.

В свою очередь, в Австралии с удовлетворением восприняли обещание внести эту страну в «белый список». Австралийский премьер Малколм Тёрнбулл полагает, что Соединённым Штатам невыгодно вводить пошлины на продукцию своего партнёра, учитывая положительный торговый баланс Америки с Австралией.

Критика новых пошлин слышна и в самих США — причём не только от демократов, но и от республиканцев, которые поначалу поддерживали эту инициативу Трампа. Теперь в «партии слона» говорят, что слишком велика угроза "непредвиденных последствий".