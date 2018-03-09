На игры в Пхёнчхане приехали спортсмены, многие из которых пришли в паралимпийское движение после специальных программ реабилитации. Это как люди с приобретённой инвалидностью, так и инвалиды с детства.
Паралимпиада официально открыта
Более 550 спортсменов из 48 стран будут бороться за награды в шести видах спорта.
Паралимпиада официально открыта
Вадим Липинский из Белоруссии добился права представлять свою страну на соревнованиях такого уровня, по его же словам, благодаря специнтернату. Он играет в баскетбол на колясках, а в Пхёнчхан приехал на лыжные гонки.
Липинский рассказывает, что потенциальным паралимпийцам в Белоруссии всё приходится делать самим. Если они не в сборной, то им надо находить спонсоров, чтобы участвовать в соревнованиях.
Сам Липинский живёт в общежитии для инвалидов на пенсию. Какие-то средства он откладывает от суточных, которые ему выдают на соревнования. Своим приоритетом в жизни Липинский называет карьеру и спортивные достижения — всё остальное, говорит он, потом будет.