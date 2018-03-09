Президент - а к бывшим лидерам страны в США принято обращаться, указывая их должность - Барак Обама ведет переговоры с Netflix'ом о создании серии телешоу, в которых ему отводится роль ведущего.
Барак Обама - шоумен
Netflix сделал 44-му президенту США предложение стать ведущим программы и спродюсировать ее контент. Барак Обама возьмется за реализацию телепроекта о глобальных вызовах, стоящих перед человечеством, вместе с супругой Мишель.
Барак Обама - шоумен
Об этом сообщила The New York Times.
Чета Обама - Барак и Мишель сами спродюсируют программы, речь в которых будет идти о глобальных вызовах, стоящих перед человечеством.
Количество эпизодов и длительность каждого из них пока не определена, как и гонорары 44-го президента США и его супруги.
Те, кто сделали паре предложение, знают, что успех предприятия гарантированно обеспечен в том числе полутора сотнями миллионов фолловеров Барака Обамы в социальных сетях.