Срочная новость

Срочная новость

Сирия

Гуманитарная помощь под обстрелом

Конвой ООН добрался до Восточной Гуты, несмотря на продолжающиеся боевые действия

Сейчас воспроизводится:

Гуманитарная помощь под обстрелом

Гуманитарная помощь под обстрелом
Размер текста Aa Aa

Миссию «Красного полумесяца» пришлось осуществлять буквально под бомбами. Гуманитарное перемирие продлилось всего несколько часов, после чего боевые действия возобновились и создали угрозу для конвоя. Об этом сообщил гуманитарный координатор ООН Али аль-Затари. Он подчеркнул, что были нарушены гарантии безопасности, данные, в том числе, Россией.

В анклаве сирийской оппозиции представители миссии убедились, насколько тяжела сложившаяся там гуманитарная ситуация. Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор назвала Восточную Гуту «адом на земле»: «Бомбардировки практически не прекращаются. И обилие насилия означает, что дети видят насилие, видят смерть, видят страдания раненых. Там недостает воды, недостает еды, распространяются болезни».

Боевые действия в Восточной Гуте продолжаются на фоне гуманитарного перемирия, которое Совбез ООН объявил 24 февраля. Стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня. Москва и Дамаск заявляли о попытках оппозиционных группировок помешать мирным жителям выйти из зоны конфликта по гуманитарным коридорам.

В эту среду в российском МИДе заявили, что операции в Гуте соответствуют резолюции Совбеза, поскольку ведутся против группировки «Джебхат Ан-Нусра», которая признана террористической.