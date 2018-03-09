Гуманитарная помощь под обстрелом

Миссию «Красного полумесяца» пришлось осуществлять буквально под бомбами. Гуманитарное перемирие продлилось всего несколько часов, после чего боевые действия возобновились и создали угрозу для конвоя. Об этом сообщил гуманитарный координатор ООН Али аль-Затари. Он подчеркнул, что были нарушены гарантии безопасности, данные, в том числе, Россией.