Миссию «Красного полумесяца» пришлось осуществлять буквально под бомбами. Гуманитарное перемирие продлилось всего несколько часов, после чего боевые действия возобновились и создали угрозу для конвоя. Об этом сообщил гуманитарный координатор ООН Али аль-Затари. Он подчеркнул, что были нарушены гарантии безопасности, данные, в том числе, Россией.
Гуманитарная помощь под обстрелом
Конвой ООН добрался до Восточной Гуты, несмотря на продолжающиеся боевые действия
Гуманитарная помощь под обстрелом
В анклаве сирийской оппозиции представители миссии убедились, насколько тяжела сложившаяся там гуманитарная ситуация. Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор назвала Восточную Гуту «адом на земле»: «Бомбардировки практически не прекращаются. И обилие насилия означает, что дети видят насилие, видят смерть, видят страдания раненых. Там недостает воды, недостает еды, распространяются болезни».
Боевые действия в Восточной Гуте продолжаются на фоне гуманитарного перемирия, которое Совбез ООН объявил 24 февраля. Стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня. Москва и Дамаск заявляли о попытках оппозиционных группировок помешать мирным жителям выйти из зоны конфликта по гуманитарным коридорам.
В эту среду в российском МИДе заявили, что операции в Гуте соответствуют резолюции Совбеза, поскольку ведутся против группировки «Джебхат Ан-Нусра», которая признана террористической.