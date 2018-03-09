Срочная новость

Срочная новость

Брюссельское бюро

Трамповы тарифы: взгляд из Брюсселя

Торговая война не нужна никому, но Евросоюз намерен дать адекватный ответ на американские пошлины

Сейчас воспроизводится:

Трамповы тарифы: взгляд из Брюсселя

Трамповы тарифы: взгляд из Брюсселя
Размер текста Aa Aa

В очередной раз Дональд Трамп оправдывает свою репутацию политического бомбомёта. На этот раз его удары могут развалить международную торговую систему.

Эксперты уверяют, что решение Трампа грозит фундаментальным институтам, которые обеспечивают мировой экономический порядок.

Плюс ко всему, оправдывать пошлины на сталь и алюминий соображениями национальной безопасности, когда важнейшие партнёры США в промышленности являются ещё и ключевыми союзниками - это абсурд.

В штаб-квартире ЕС в Брюсселе готовы дать адекватный ответ, и при этом понимают, что торговая война не нужна никому.