В очередной раз Дональд Трамп оправдывает свою репутацию политического бомбомёта. На этот раз его удары могут развалить международную торговую систему.
Трамповы тарифы: взгляд из Брюсселя
Торговая война не нужна никому, но Евросоюз намерен дать адекватный ответ на американские пошлины
Трамповы тарифы: взгляд из Брюсселя
Эксперты уверяют, что решение Трампа грозит фундаментальным институтам, которые обеспечивают мировой экономический порядок.
Плюс ко всему, оправдывать пошлины на сталь и алюминий соображениями национальной безопасности, когда важнейшие партнёры США в промышленности являются ещё и ключевыми союзниками - это абсурд.
В штаб-квартире ЕС в Брюсселе готовы дать адекватный ответ, и при этом понимают, что торговая война не нужна никому.