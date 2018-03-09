Надежды и опасения

Новость о возможной скорой встрече президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном разлетелась по всему миру. Простых жителей Северной и Южной Кореи она взволновала особенно, дав надежду на прекращение противостояния. Положительно отреагировали на инициативу и южнокорейские власти.

"Решение президента Трампа принять приглашение Ким Чен Ына высоко оценивается во всем мире, а также народами Северной и Южной Кореи, которые надеются на мир", - сказал представитель президента Южной Кореи.

Позитивное настроение царит, в целом, и на улицах Сеула.

"Это хорошая новость. Теперь, когда все идет в правильном направлении, это стало просто отличной новостью для Корейского полуострова. Было бы здорово, если бы Северная и Южная Корея смогли объединиться, смогли поддерживать хорошие соседские отношения. Мы не можем допустить войны", - говорит житель Сеула.

Новость обрадовала и официальный Китай, которому не нужна война у его границ. Однако жители Пекина отреагировали на нее по-разному.

"Я считаю, что для лидеров обеих стран появилась редкая возможность провести двусторонние встречи для мира, это действительно хорошо. Что касается нас, китайцев, мы должны уделять больше внимания нашей жизни, особенно - миру", - говорит житель Пекина.

"Судя по характеру Кима, я не думаю, что он с легкостью откажется от ядерного оружия, так как он выступил против мирной обстановки, к которой стремятся все. Он проводит ядерные испытания. Эти переговоры ему только на руку и могут лишь ухудшить ситуацию. Это плохо", - считает эта женщина.

В Японии, где относятся к КНДР с недоверием, намерения США вызвали серьезные сомнения.

"Я не могу поверить ни одному из них - ни Трампу, ни Киму. Я не знаю, что в голове у Трампа, и сомневаюсь, что из этого получится что-то серьезное", - говорит житель Токио.