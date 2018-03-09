Дипломатический прорыв?

О содержании предложения и об условиях, на которые готов пойти Пхеньян, сообщил руководитель Управления национальной безопасности Южной Кореи Чон Ый Ён.

"Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея воздержится от проведения дальнейших ракетно-ядерных испытаний, он также понимает, что совместные военные маневры США и Южной Кореи должны продолжаться. Он также выразил желание встретиться с президентом Трампом как можно скорее. Южная Корея, Соединенные Штаты Америки и наши партнеры совместными усилиями постараются не допустить тех ошибок, которые совершались в прошлом", - подчеркнул он.

Сам Трамп свое согласие на будущую встречу подтвердил, назвав это большим прогрессом, но отметил, что режим санцкий в отношении Пхеньяна будет по-прежнему действовать.

Чон Ый Ён вместе с директором южнокорейской разведслужбы посетили Пхеньян в начале этой недели и провели там встречи, в том числе и с Ким Чен Ыном. В ходе их Пхеньян уведомил южнокорейских эмиссаров о готовности вступить в переговоры с Вашингтоном по нормализации отношений. Одной из тем будущих бесед, как было отмечено, могло бы стать обсуждение создания на Корейском полуострове зоны, свободной от ядерного оружия.