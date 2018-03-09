Президент США ответил согласием на предложение лидера КНДР провести двустороннюю встречу на высшем уровне. Предложение было передано южнокорейскими официальными лицами.
Дипломатический прорыв?
Президент США Дональд Трамп принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ын, согласившись с ним встретиться.
Дипломатический прорыв?
О содержании предложения и об условиях, на которые готов пойти Пхеньян, сообщил руководитель Управления национальной безопасности Южной Кореи Чон Ый Ён.
"Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея воздержится от проведения дальнейших ракетно-ядерных испытаний, он также понимает, что совместные военные маневры США и Южной Кореи должны продолжаться. Он также выразил желание встретиться с президентом Трампом как можно скорее. Южная Корея, Соединенные Штаты Америки и наши партнеры совместными усилиями постараются не допустить тех ошибок, которые совершались в прошлом", - подчеркнул он.
Сам Трамп свое согласие на будущую встречу подтвердил, назвав это большим прогрессом, но отметил, что режим санцкий в отношении Пхеньяна будет по-прежнему действовать.
Чон Ый Ён вместе с директором южнокорейской разведслужбы посетили Пхеньян в начале этой недели и провели там встречи, в том числе и с Ким Чен Ыном. В ходе их Пхеньян уведомил южнокорейских эмиссаров о готовности вступить в переговоры с Вашингтоном по нормализации отношений. Одной из тем будущих бесед, как было отмечено, могло бы стать обсуждение создания на Корейском полуострове зоны, свободной от ядерного оружия.