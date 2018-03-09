Тот случай, когда неудача не притворяется достижением. Свидетельства таких неудач - личных и карьерных - попали в новый музей.
Никто не хотел покупать
В Лос-Анджелесе открылся музей провалов в точном соответствии с главной максимой капитализма: если на продукт нет спроса, то он считается коммерческой и производственной конфузией.
Никто не хотел покупать
Продукция, которая не пользовалась спросом, книги, которые никто не желал читать, идеи, которые оказались никому не интересны.
"Эпик фэйл" - в качестве экспонатов в собрании, которое недавно распахнуло свои двери в Лос-Анджелесе.
Жестокий закон капитализма, который установил, что лишь спрос определяет и качество, и уровень предложения имеется тут во всем многообразии. От гаджета, который не устроил потребителей до вкуса Кока-Колы, который не понравился.
И привет нынешнему лидеру США: тут заботливо выложены записи его телешоу, которые никто не захотел покупать.