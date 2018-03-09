Скарамелла о Солсбери

Марио Скарамелла: "Дело Литвиненко, которое было очень сложным, может служить здесь критерием, потому что использование таких веществ как полоний-210 — эксклюзивная возможность, так как для их производства необходима ядерная установка. Использовать такое оружие очень сложно, оно доступно немногим. И, учитывая уровень контроля за такими материалами, очень легко было определить ответственность России. Но в случае с газом зарином и другими видами нервно-паралитических веществ — ситуация иная. Такой вид яда найти несложно. Особенность здесь — в использовании такого вида оружия, ведь формально речь идет об использовании химического оружия массового поражения. Это значит, что кто-то по поручению России изготавливает оружие массового поражения для теракта на британской земле. Уровень угрозы при использовании такого оружия очень высокий, поэтому такое решение принимается только на самом высоком уровне. Поэтому здесь такой же уровнь политического сигнала, но техническое исполнение — другое".