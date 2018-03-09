На улицы испанских городов вышли миллионы женщин с требованиями гендерного равенства и свободы, и с призывами к солидарности.
Пурпурные реки солидарности
На улицы испанских городов вышли 6 миллионов женщин с требованием большего гендерного равенства и солидарности. Цветом манифестации стал пурпурный.
Пурпурные реки солидарности
Их поддержали и в правительстве - вице-премьер Сорайя Саэнс де Сантамария накануне призналась, что испытывает на себе проявление неприемлемого поведения мужчин, и в королевской семье: супруга монарха Летиция выразила понимание причин, по которым испанки вышли на площадь.
Самая крупная манифестация прошла в Мадриде.
"В нашей повседневной жизни есть масса проявлений сексизма, кто-то считает это мелочами, а мы полагаем. что такой микросексизм нужно выводить, как выводят пятна. Очень многое сделать, но видя, сколько людей разделяет наши идеи, нас объем работы не пугает", - заявила в интервью euronews одна из участниц манифестации.
Согласно индексу гендерного неравенства, в котором имеются такие критерии, как репродуктивное здоровье и расширение возможностей, у Испании - 27-ое место среди 180 стран. А вот доступ на рынок труда для испанок остается гораздо ниже среднеевропейского уровня.
"Тут были те, кто уверен в том, что нынешние манифестации - это историческое событие. Уровень поддержки женщинами лозунгов, в которых выдвигались требования равенства, поможет испанкам расширить свои права, основная масса идей выдвигается студентками и учащимися - новое поколение не готово мириться со старыми предрассудками", - сообщает из Мадрида журналист euronews Карлос Марласка Моралес.