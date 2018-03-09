Луиса Ортега Диас продолжает борьбу с правительством Николаса Мадуро

Менее года назад генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас выступила с заявлением о том, что власти страны нарушают Конституцию.

Решением Национального учредительного собрания она была снята с занимаемой должности. В августе прошлого года Ортега Диас покинула Венесуэлу. Сегодня она живет в Колумбии, где работает над сбором доказательств в рамках расследования против правительства Николаса Мадуро.

_Гектор Эстепа, Euronews:

“Госпожа Ортега, вы подали иск против Николаса Мадуро и ряда его министров в Международный уголовный суд, который в итоге инициировал расследование. О нарушениях каких именно прав говорится в иске, предоставленном на рассмотрение в Гаагский трибунал?”_

Луиса Ортега Диас, экс-генпрокурор Венесуэлы:

“Речь идёт о казнях, убийствах более 8 тысяч венесуэльцев в течение 2015, 2016 и 2017 годов. Кроме того, я обратилась в суд, чтобы привлечь к ответственности тех, кто совершал пытки, насильственные вторжения без ордера, проводил военные суды над гражданскими лицами, незаконные аресты, массовые произвольные задержания. Все это противоречит Римскому статуту”.

_Гектор Эстепа, Euronews:

“Если нарушения прав человека, указанные в иске, имели место еще в 2015-ом, почему вы раньше не выступили с их осуждением?”_

Луиса Ортега Диас, экс-генпрокурор Венесуэлы:

“Абсолютно точно могу вам сказать, что осуждала эти действия еще в 2015 году. И тому есть подтверждения. Речь шла о трех инструментах, первый из которых – так называемый «план Рондон». Он был разработан Министерством обороны для обеспечения безопасности граждан. Но эта задача должна быть доверена исключительно гражданским лицам, это не дело военнослужащих.

Но при помощи юридических инструментов Минобороны наделило соответствующими полномочиями армию как гаранта безопасности населения. Весь 2015-й год, как только была проведена первая операция в рамках «Плана по освобождению и защите народа» (OLP), я выступала с критикой этого механизма контроля”.

_Гектор Эстепа, Euronews:

“Г-жа Ортега, президентские выборы в Венесуэле состоятся в конце мая. Что вы думаете о решении оппозиционной коалиции бойкотировать их?”_

Луиса Ортега Диас, экс-генпрокурор Венесуэлы:

“Я – демократ и верю в избирательные процессы. Я считаю, что голосовать надо. Но в таких условиях это невозможно, потому что никаких гарантий прозрачности нет. Поэтому люди не хотят участвовать в выборах”.

_Гектор Эстепа, Euronews:

“Евросоюз ввел санкции в отношении Николаса Мадуро, а также других членов правительства Венесуэлы. Что вы думаете об этих санкциях?”_

Луиса Ортега Диас, экс-генпрокурор Венесуэлы:

“Я абсолютно согласна. Это очень правильное решение. Евросоюз должен предпринять и другие шаги в этом направлении. Я считаю, что европейское сообщество должно конфисковать у венесуэльцев ту собственность, те блага, которыми они звладели незаконно. Да, есть те венесуэльцы, которые получили свое заграничное имущество честным путем. Но те чиновники, госслужащие, которые не могут объяснить, как они нажили свои огромные состояния, должны быть изгнаны и в том числе – сыновья министров. То же самое касается венесуэльских дипломатов. Статус многих из них даже не был ратифицирован Национальным учредительным собранием – органом, который проводит назначение послов. То есть они занимают свои должности незаконно. Я считаю, что европейское сообщество, многие страны могут предпринять кое-какие меры и в этом направлении”.