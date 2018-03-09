Претендент на пост главы правительства Каталонии Жорди Санчес не сможет выйти из тюрьмы на время рассмотрения его кандидатуры парламентом автономного сообщества: Верховный суд Испании просьбу политика отклонил.
Санчес останется в тюрьме
Верховный суд Испании оставил в тюрьме кандидата в президенты женералитета Каталонии, не разрешив ему присутствовать на заседании парламента.
Санчес останется в тюрьме
Бывший глава общественной организации "Каталонская национальная ассамблея", активно выступавшей за отделение Барселоны от Мадрида, Санчес обвиняется в в мятеже, организации восстания и незаконном расходовании госсредств.
Заседание каталонского парламента назначено на 12 марта, и по закону кандидат в президенты женералитета должен присутствовать на нём лично.
После референдума о независимости Каталонии, который Мадрид счёл незаконным, парламент и правительство автономного сообщества были распущены, а лидеры сепаратистов были арестованы или эмигрировали. Но и в новоизбранном парламенте у сторонников независимости большинство.
Сначала законодатели хотели переизбрать президентом женералитета экс-главу каталонии Карлеса Пучдемона, который находится сейчас в Брюсселе. Но если он вернётся в Барселону, то будет арестован. Пучдемон снял свою кандидатуру в пользу Санчеса.