Хосепа Гвардиолу наказывают за ношение знака в поддержку заключённых сторонников независимости Каталонии, который Футбольная ассоциация Англии считает политической символикой. Ранее главному тренеру «небесно-голубых» уже выносили предупреждения. Гвардиола уверял, что получил от УЕФА разрешение носить желтую ленточку, а сам символ не отражает его отношение к статусу Каталонии.
Гвардиолу оштрафовали за желтую ленточку
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Гвардиолу оштрафовали за желтую ленточку
В Футбольной ассоциации Англии подчеркивали, что появление тренера в таком виде на поле раздражает испанских болельщиков, сравнивали ленточку со свастикой и звездой Давида. Гвардиола отмечал, что готов к санкциям и не рассчитывает на понимание со стороны Ассоциации. «В конце концов, у них есть правила, они должны им следовать», — объясняет тренер.