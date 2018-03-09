Фукусима: новая стена

«Ледяная стена» работает, но не так хорошо как могла бы: японское правительство в целом одобрило дальнейшее развитие подземного барьера вокруг аварийной АЭС в Фукусиме. В августе прошлого года было завершено строительство комплекса труб с охладителем, которые заморозили грунт вокруг реакторов, чтобы уменьшить поступление воды в подвалы, заполненные радиоактивными веществами.

С тех пор, по данным компании TEPCO, поток уменьшился вдвое. Тем не менее, оставшаяся половина — это 95 тонн в сутки радиоактивной воды. TEPCO обещает улучшить «ледяную стену» и сократить этот объём ещё на три четверти. Кроме того, на берегу всей префектуры Фукусима — спустя семь лет после трагедии — будет возведена 15-метровая бетонная стена против цунами. Строительство уже идёт полным ходом.

К годовщине ядерной аварии в Японии стараются публиковать хорошие новости. Уровень излучения внутри третьего энергоблока упал настолько, что там — пусть и кратковременно — смогут работать ликвидаторы. В окрестностях АЭС завершается дезактивация зданий и инфраструктуры. В начале марта Япония возобновила экспорт морепродуктов, выловленных у Фукусимы. По данным Токио, уже почти три года уровень радиоактивности рыбы не превышает норму. Западные агентства сообщают и о планах сделать «Фукусиму-1» туристическим объектом — причём уже к Олимпиаде 2020 года.