Новое имя для старого фронта

Отказаться от имени и начать новую главу с чистого листа — возможно ли? Это главный вопрос в повестке дня конгресса французского «Национального фронта» в Лилле. Определиться с новым названием партия должна к воскресенью. Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен объясняла, что это должно помочь собрать больше голосов на президентских выборах 2022 г.