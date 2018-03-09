Отказаться от имени и начать новую главу с чистого листа — возможно ли? Это главный вопрос в повестке дня конгресса французского «Национального фронта» в Лилле. Определиться с новым названием партия должна к воскресенью. Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен объясняла, что это должно помочь собрать больше голосов на президентских выборах 2022 г.
Новое имя для старого фронта
«Национальный фронт» должен к воскресенью определиться с новым названием
Новое имя для старого фронта
Решение о переименовании было принято вопреки мнению со-основателя партии Жана-Мари Ле Пен. Инициативу дочери исключённый из «Национального фронта» политик сравнил с отказом от известного бренда в торговле и назвал эти планы «суицидальными».
В свою очередь, историк, специалист по ультраправым движениям Валери Игуне видит в переименовании «Национального фронта» шанса хотя бы начать решать проблему «демонизации» партии.
На президентских выборах в прошлом году Марин Ле Пен дошла до второго тура и проиграла, получив более трети голосов избирателей. Будущее своей партии она видит в создании яркой политической оппозиции.