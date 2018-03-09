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Автосалон в Женеве: кругом электричество

Программа “Фокус” приглашает зрителей в Женеву, на Международный автосалон, крупнейшую в Европе автоэкспозицию.

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Автосалон в Женеве: кругом электричество

Автосалон в Женеве: кругом электричество
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Программа “Фокус” приглашает зрителей в Женеву, на Международный автосалон, крупнейшую в Европе автоэкспозицию.
Итак, что новенького?

Машины под напряжением

Атмосфера салона наэлектризована – в прямом смысле слова. Тренд этого сезона – электрокары. Малоизвестная в автомобильном мире Хорватия вырвалась вперед, выставив в Женеве новую модель – гиперкар Rimac Сoncept 2. Первый Rimac мир увидел в 2016 году. Нынешняя модель вдвое мощнее и способна развивать скорость до 400 с лишним километров в час.

Марта Лонгин, компания Rimac: “Невероятный разгон – с нуля до 100 километров в час, и это менее чем за 2 секунды”.

Электромобили рулят… Британская группа Morgan привезла в Женеву свой тривиллер EV3.

Euronews: “Бренд Morgan ассоциируется с традиционностью и вдруг – электромобили. Как вы объясните такой крен?”

Джонатан Уэллс. группа Morgan: “Вы правы. Но сегодня ни один автоконцерн не может не смотреть в сторону электрокаров. Это глобальная тенденция, и мы к ней подключаемся и таким образом проявляем заботу о планете. А для нашей фирмы это очень важно”.

Тяжеловесы автопрома также приехали в Женеву с электроновинками. Группа Jaguar показала первый полностью электрический внедорожник I-PACE. Его главным конкурентом на сегодня является электрический кроссовер от американской группы Tesla. Производители не скрывают: сейчас на рынке электрокаров идет борьба за дизайн.

Скотт Йан Каллум, директор по дизайну, Jaguar: “Батареи расположены в нижней части автомобиля. Электрические моторы – спереди и сзади, на одной оси с колесом. Машина полноприводная, оснащена также инвертором и зарядным устройством. Вся начинка так эргономично расположена, что мы можем проявить любую фантазию в оформлении салона, подумать о комфорте пассажиров”.

Маршрутки будущего

Электромобили – на пике моды. Так же, как и различные концепты совместного пользования транспортом. Например, новинка от Renault – EZ-Go, своего рода беспилотная маршрутка будущего.

Лоранс ван ден Акер, директор по дизайну, Renault: “Эта модель планируется для городов с интенсивным трафиком. Это больше чем автомобиль, это – сервис, которым одновременно смогут пользоваться несколько человек. Речь идет о беспилотнике, вам не придется ни руль крутить, ни педали нажимать. Вызвать нашу маршрутку можно будет через смартфон”.

На салоне стало ясно: дизельные моторы уходят в прошлое. Крупные автоконцерны, похоже, устали от скандалов, связанных с загрязнением атмосферы. Так, Toyota заявила что прекращает продажу дизельных авто в Европе. Представители Peugeot, показавшие на выставке свою новую премиальную 508 модель, высказались менее категорично.

Жан-Филипп Импарато, группа Peugeot: “Ваши потребности плюс законы города или страны, где вы будете пользоваться машиной, и определят ваш выбор. Например, вы выбираете 208 модель и хотите ее в электроверсии? Пожалуйста. А может, вы – торговый представитель, “живете” за рулем, колесите по стране – тогда вам нужен дизельный мотор. А может, вы ездите только по городу? Тогда вам подойдет бензин”.

Утопия на колесах

Автосалон в Женеве показал, каким видят будущее сегодняшние автостроители. Заявленная идея – делать транспорт не врагом, а другом планеты, потребует многих лет доработки. А есть ли те, кто продает свои экспонаты уже сегодня? Мы спросили об этом французскую марку Alpine, которая пережила второе рождение.

Антони Виллан, группа Alpine: “Да, вот мы, к примеру, продаем машины, заключаем контракты в рамках салона. В Женеве очень много потенциальных покупателей, любителей спортивных авто”.

Женевский автосалон поражает воображение. Здесь будет интересно тем, кто ставит на скорость, и тем, кто мечтает о “зеленом” транспорте. Экспозиция открыта до 18 марта.

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