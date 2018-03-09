Автосалон в Женеве: кругом электричество

Программа “Фокус” приглашает зрителей в Женеву, на Международный автосалон, крупнейшую в Европе автоэкспозицию. Итак, что новенького?

Машины под напряжением

Атмосфера салона наэлектризована – в прямом смысле слова. Тренд этого сезона – электрокары. Малоизвестная в автомобильном мире Хорватия вырвалась вперед, выставив в Женеве новую модель – гиперкар Rimac Сoncept 2. Первый Rimac мир увидел в 2016 году. Нынешняя модель вдвое мощнее и способна развивать скорость до 400 с лишним километров в час.

Марта Лонгин, компания Rimac: “Невероятный разгон – с нуля до 100 километров в час, и это менее чем за 2 секунды”.

Rimac at the Geneva Motor Show 2018 – Rimac have been going from strength to strength in recent years. They seem to have cornered the electric hypercar market and are supplying tech to some of the biggest manufacturers. That said, they do produce their own hypercars and their… pic.twitter.com/NkgxDJesSt — James Stamper (@autonewssiite) 9 mars 2018

Электромобили рулят… Британская группа Morgan привезла в Женеву свой тривиллер EV3.

Euronews: “Бренд Morgan ассоциируется с традиционностью и вдруг – электромобили. Как вы объясните такой крен?”

Джонатан Уэллс. группа Morgan: “Вы правы. Но сегодня ни один автоконцерн не может не смотреть в сторону электрокаров. Это глобальная тенденция, и мы к ней подключаемся и таким образом проявляем заботу о планете. А для нашей фирмы это очень важно”.

Тяжеловесы автопрома также приехали в Женеву с электроновинками. Группа Jaguar показала первый полностью электрический внедорожник I-PACE. Его главным конкурентом на сегодня является электрический кроссовер от американской группы Tesla. Производители не скрывают: сейчас на рынке электрокаров идет борьба за дизайн.

Скотт Йан Каллум, директор по дизайну, Jaguar: “Батареи расположены в нижней части автомобиля. Электрические моторы – спереди и сзади, на одной оси с колесом. Машина полноприводная, оснащена также инвертором и зарядным устройством. Вся начинка так эргономично расположена, что мы можем проявить любую фантазию в оформлении салона, подумать о комфорте пассажиров”.

Маршрутки будущего

Электромобили – на пике моды. Так же, как и различные концепты совместного пользования транспортом. Например, новинка от Renault – EZ-Go, своего рода беспилотная маршрутка будущего.

Avec EZ-GO, Renault franchit une étape vers un service de robot-véhicules à la demande A Genève, Renault p https://t.co/6FjYdBdJPQ — Vincent Champain (@vchampain) 7 mars 2018

Лоранс ван ден Акер, директор по дизайну, Renault: “Эта модель планируется для городов с интенсивным трафиком. Это больше чем автомобиль, это – сервис, которым одновременно смогут пользоваться несколько человек. Речь идет о беспилотнике, вам не придется ни руль крутить, ни педали нажимать. Вызвать нашу маршрутку можно будет через смартфон”.

На салоне стало ясно: дизельные моторы уходят в прошлое. Крупные автоконцерны, похоже, устали от скандалов, связанных с загрязнением атмосферы. Так, Toyota заявила что прекращает продажу дизельных авто в Европе. Представители Peugeot, показавшие на выставке свою новую премиальную 508 модель, высказались менее категорично.

Жан-Филипп Импарато, группа Peugeot: “Ваши потребности плюс законы города или страны, где вы будете пользоваться машиной, и определят ваш выбор. Например, вы выбираете 208 модель и хотите ее в электроверсии? Пожалуйста. А может, вы – торговый представитель, “живете” за рулем, колесите по стране – тогда вам нужен дизельный мотор. А может, вы ездите только по городу? Тогда вам подойдет бензин”.

Утопия на колесах

Автосалон в Женеве показал, каким видят будущее сегодняшние автостроители. Заявленная идея – делать транспорт не врагом, а другом планеты, потребует многих лет доработки. А есть ли те, кто продает свои экспонаты уже сегодня? Мы спросили об этом французскую марку Alpine, которая пережила второе рождение.

Антони Виллан, группа Alpine: “Да, вот мы, к примеру, продаем машины, заключаем контракты в рамках салона. В Женеве очень много потенциальных покупателей, любителей спортивных авто”.

Женевский автосалон поражает воображение. Здесь будет интересно тем, кто ставит на скорость, и тем, кто мечтает о “зеленом” транспорте. Экспозиция открыта до 18 марта.