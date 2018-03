Автосалон в Женеве: кругом электричество

Машины под напряжением

Атмосфера салона наэлектризована – в прямом смысле слова. Тренд этого сезона – электрокары. Малоизвестная в автомобильном мире Хорватия вырвалась вперед, выставив в Женеве новую модель – гиперкар Rimac Сoncept 2. Первый Rimac мир увидел в 2016 году. Нынешняя модель вдвое мощнее и способна развивать скорость до 400 с лишним километров в час.

Марта Лонгин, компания Rimac: “Невероятный разгон – с нуля до 100 километров в час, и это менее чем за 2 секунды”.

Rimac at the Geneva Motor Show 2018 – Rimac have been going from strength to strength in recent years. They seem to have cornered the electric hypercar market and are supplying tech to some of the biggest manufacturers. That said, they do produce their own hypercars and their… pic.twitter.com/NkgxDJesSt