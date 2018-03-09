В Чили представители 11 стран-участниц соглашения Транстихоокеанского партнерства, после выхода США, подписали новую версию договора.
Соглашение без США
В Чили представители 11 стран-участниц соглашения Транстихоокеанского партнерства, после выхода США, подписали новую версию договора.
Соглашение без США
Соглашение было заключено в феврале 2016 года после семи лет переговоров. В его рамках планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
На тихоокеанские страны приходится около 40% мировой экономики и треть оборота мировой торговли. Участниками соглашения стали 12 стран. Однако, президент США Дональд Трамп, сразу после вступления в должность, подписал указ о выходе из него Соединенных Штатов. По мнению американского лидера, сделка не в полной мере учитывала интересы его страны и давала необоснованные выгоды конкурентам.
Договор предусматривает ликвидацию либо снижение пошлин на промышленные и сельскохозяйственные товары во всем блоке стран, в которых проживают почти 500 миллионов человек. И даже без Соединенных Штатов это соглашение будет одним из крупнейших в мире.