Аргентинские женщины на марше
В Буэнос-Айресе тысячи человек приняли участие в массовой манифестации под лозунгом "Законные аборты в больницах", приуроченной к Международному женскому дню. Протестующие собрались на Майской площади, расположенной перед президентским дворцом, а затем колонной проследовали до здания Конгресса.
Участники марша призвали власти отменить запрет на искусственное прерывание беременности. Ранее на этой неделе в парламент Аргентины был внесен на рассмотрение законопроект о легализации абортов. По словам организаторов марша, ежегодно в подпольных условиях в Аргентине аборты делают от 370 до 520 тыс. женщин.