Телеканал Euronews побывал на ферме венгерского дрессировщика Золтана Хоркаи. Он всю жизнь занимается с дикими животными и утверждают, что они - прекрасные актеры.
В шкуре актера
Телеканал Euronews побывал у дрессировщика Золтана Хоркаи, который из диких животных делает звезд кинематографа
В шкуре актера
Энтони Хопкинс, Жерар Депардье, Хелен Миррен - вот лишь малый список звезд, с которыми доводилось сотрудничать Золтану. Он известен не только в Европе, но и в Голливуде.
В настоящее время его подопечный медведь Бруми снимается сразу в двух фильмах. На экране - свирепый хищник, а в жизни этакий миляга. Но все-таки безопасность прежде всего, напоминает Золтан.
"Во время съемок камера ставится за специальное ограждение, по которому пропущен ток. Хотя в жизни это совсем необязательно", - смеясь, утверждает дрессировщик.
Этому волку, который терпеливо стоит у штатива с камерой, похоже, не терпится приступить к съемкам. Но прежде, чем ознакомиться с ролью, животным требуется ознакомиться со съемочной площадкой. И этот процесс может быть довольно долгим.
"Дикие животные реагируют не так, как домашние. Поэтому обычная дрессура, как с собаками, просто не подходит. В каждом случае требуется индивидуальный подход", - говорит Золтан.