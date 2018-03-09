По меньшей мере девять человек погибли в результате взрыва, который прогремел в Кабуле в пятницу.
Взрыв в Кабуле: убито не менее 9 человек
Террорист-смертник взорвал себя в Кабуле неподалеку от шиитской мечети
Взрыв в Кабуле: убито не менее 9 человек
По поступающим данным, террорист-смертник подорвал себя, когда для досмотра его остановили стражи правопорядка на подступах к шиитской мечети. Злоумышленник пытался проникнуть на церемонию, посвященную годовщине смерти Абдулы Али Мазари - бывшего лидера афганских шиитов.
Ответственность за произошедший теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГИЛ).
После поражения в Ираке именно Афганистан оказался в центре внимания ИГИЛ: группировка рассчитывает сделать из этой страны свой главный плацдарм для распространения влияния в Центральной Азии. Эксперты обеспокоены тем фактом, что за последний год между "Талибаном" и ИГИЛ четко обозначилось соперничество за влияние в различных регионах Афганистана.