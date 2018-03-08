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Россия

Россия отмечает 8 марта

Международный женский день сохраняет особое значение и спустя почти три десятилетия после краха СССР остаётся одним из государственных праздников

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Россия отмечает 8 марта

Россия отмечает 8 марта
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«Международный женский день» в России отмечают традиционно с размахом. С праздника цветов, весны, любви и уважения к прекрасному полу во всей стране начались так называемые «большие выходные», которые продлятся до воскресенья. Флористы переживают небывалый ажиотаж, ведомства отчитываются о своей работе по защите семьи и материнства. Муниципальные власти вручают награды заслуженным жительницам городов. К 8 марта приурочен целый ряд официальных мероприятий, связанных с женщинами, в том числе праздничные забеги и автогонки.

С поздравлениями выступил президент Владимир Путин. Он прочитал отрывок из стихотворения поэта Андрея Дементьева:

Я знаю, что все женщины прекрасны
И красотой своею, и умом,
Еще весельем, если в доме праздник,
И верностью, – когда разлука в нём.

Традиционную праздничную акцию проводят в эти дни и сотрудники дорожной полиции. Они останавливают автомобили с женщинами, — но не для того, чтобы оформить нарушение, а чтобы неожиданно поздравить их с 8 марта.