«Международный женский день» в России отмечают традиционно с размахом. С праздника цветов, весны, любви и уважения к прекрасному полу во всей стране начались так называемые «большие выходные», которые продлятся до воскресенья. Флористы переживают небывалый ажиотаж, ведомства отчитываются о своей работе по защите семьи и материнства. Муниципальные власти вручают награды заслуженным жительницам городов. К 8 марта приурочен целый ряд официальных мероприятий, связанных с женщинами, в том числе праздничные забеги и автогонки.
Россия отмечает 8 марта
Международный женский день сохраняет особое значение и спустя почти три десятилетия после краха СССР остаётся одним из государственных праздников
Россия отмечает 8 марта
С поздравлениями выступил президент Владимир Путин. Он прочитал отрывок из стихотворения поэта Андрея Дементьева:
Традиционную праздничную акцию проводят в эти дни и сотрудники дорожной полиции. Они останавливают автомобили с женщинами, — но не для того, чтобы оформить нарушение, а чтобы неожиданно поздравить их с 8 марта.