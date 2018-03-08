Россия отмечает 8 марта

«Международный женский день» в России отмечают традиционно с размахом. С праздника цветов, весны, любви и уважения к прекрасному полу во всей стране начались так называемые «большие выходные», которые продлятся до воскресенья. Флористы переживают небывалый ажиотаж, ведомства отчитываются о своей работе по защите семьи и материнства. Муниципальные власти вручают награды заслуженным жительницам городов. К 8 марта приурочен целый ряд официальных мероприятий, связанных с женщинами, в том числе праздничные забеги и автогонки.