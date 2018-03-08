8 марта в России и в Испании

В России, по традиции, Международный женский день – праздник, когда женщинам дарят цветы и подарки. В одной лишь Москве к этому празднику было продано пятьдесят миллионов цветов. Во многих российских городах волонтёры раздавали на улицам цветы всем встречным женщинам, желая им при этом всего самого лучшего.

Иначе отметили этот день в Испании, где была объявлена общенациональная забастовка. Её цель – привлечь внимание к проблемам дискриминации женщин на работе. В стране по-прежнему сохраняется неравенство в зарплатах, которую получают мужчины и женщины на одной и той же работе. В Мадриде местные активистки провели по случаю 8 марта протестный массовый велопробег.