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Индия

За равенство и во имя солидарности

Жертвы нападений, 11 женщин и девушек, вышли на подиум, чтобы показать новые модели прет-а-порте, и призвать к солидарности.

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За равенство и во имя солидарности

За равенство и во имя солидарности
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Дефиле - способ продемонстрировать солидарность. Так полагают индийские модельеры. В показе прет-а-порте в Мумбаи участвовали жертвы нападений, когда молодых женщин и девушек облили кислотой.

Кислота могла их изуродовать и покалечить, но не сломила их дух. 11 женщин прошли по подиуму, не скрывая своих шрамов и увечий.

Одной из них была Лакшми.

"Мы требуем равенства, потому что настоящее равенство, которое гарантируют законы и общественные нравы, поможет исключить повторение трагедии", - говорит она.

В мире регистрируется свыше полутора тысяч подобных нападений, три четверти из них происходят в Индии. Предполагается, что их случается гораздо большей, поскольку чаще всего жертвы боятся мести, и поэтому не информируют полицию.

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