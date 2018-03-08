Дефиле - способ продемонстрировать солидарность. Так полагают индийские модельеры. В показе прет-а-порте в Мумбаи участвовали жертвы нападений, когда молодых женщин и девушек облили кислотой.
За равенство и во имя солидарности
Жертвы нападений, 11 женщин и девушек, вышли на подиум, чтобы показать новые модели прет-а-порте, и призвать к солидарности.
За равенство и во имя солидарности
Кислота могла их изуродовать и покалечить, но не сломила их дух. 11 женщин прошли по подиуму, не скрывая своих шрамов и увечий.
Одной из них была Лакшми.
"Мы требуем равенства, потому что настоящее равенство, которое гарантируют законы и общественные нравы, поможет исключить повторение трагедии", - говорит она.
В мире регистрируется свыше полутора тысяч подобных нападений, три четверти из них происходят в Индии. Предполагается, что их случается гораздо большей, поскольку чаще всего жертвы боятся мести, и поэтому не информируют полицию.