Греция: пенсионеры хотят жить достойно

Тысячи греков-пенсионеров вышли на демонстрацию протеста в Афинах в Международный женский день. Манифестанты возмущались низкими пенсионными выплатами и постоянным их сокращением. В акции массовое участие приняли женщины. Те, кто ратовал и сражался за гендерное равенство напомнили о том, что ничего не дается без борьбы.

Мария Танайни , представитель профсоюза: "Мы не отделяем наше движение и борьбу от протестов в целом. Но мы, женщины, отдали много чего обществу, в том числе посредством своего труда. Мы столько лет работали... А теперь мы посвящаем себя детям, внукам, правнукам, нашим семьям. Мы требуем достойной жизни."

За годы экономического кризиса размер пенсий в Греции сокращался более 20 раз. Каждый ушедший на заслуженный отдых грек, потерял практически половину своей пенсии.

Участница акции: "Здесь очень много женщин. Я - с пенсионерами. Мы боремся за то, чтобы вернуть заработанное... то, что Отняли у нас. Нам платят каждый месяц. Но уже через две недели денег практически не остается. Так что мы протестуем, чтобы таким образом сохранить хотя бы то, что мы имеем."

Корреспондент euronews Панос Кицикополос передает из Афин: "Пенсионеры призывают к массовой демонстрации протеста по всей стране. Главная цель этих людей - воспрепятствовать введению нового закона о пенсиях, который, как они утверждают, сократит ежемесячные выплаты до уровня социальных пособий."