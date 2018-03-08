В этой программе “Вкратце из Брюсселя”:
Семейно-трудовой баланс. Ирландия, потом "брексит"
Баланс между трудовой и семейной жизнью отцов и матерей делают одинаковым. Глава Совета ЕС призвал Великобританию предложить решение проблемы границы между севером и югом Ирландии.
Семейно-трудовой баланс. Ирландия, потом "брексит"
Еврокомиссия разработала проект директивы, направленной на то, чтобы баланс между трудовой и семейной жизнью отцов и матерей был одинаков.
Председатель Совета ЕС призвал Великобританию предложить конкретное и реалистичное решение проблемы границы между севером и югом Ирландии. В противном случае, по словам Дональда Туска, переговоры о “брексите” зайдут в тупик.