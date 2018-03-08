У президента США не было внебрачной связи с порноактрисой Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниэлс, - заявил Белый Дом в среду.
Президент порноактрисе не платил
Белый Дом заявил, что Дональд Трамп не в курсе платы порноактрисе Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дениэлс, за неразглашение сексуальной связи с американским президентом.
Президент порноактрисе не платил
На брифинге для прессы Сара Сандерс, комментируя иск, поданный Клиффорд во вторник, добавила некоторые подробности, ссылаясь на разговор со своим начальником.
"Я беседовала с президентом на эту тему, и, как подчеркивала ранее, это дело уже было выиграно в арбитражном суде, и никому неизвестно ни о каких платах за молчание, которые были бы инициированы президентом, он отвергает все обвинения на сей счет", - сказала она.
Саре Сандерс ответил адвокат истицы, Майкл Эйвенатти."Идея, что адвокат по собственной инициативе решил включиться, без того чтобы его клиент знал бы об этом, без уверенности, что стоит заключить договор о неразглашении, абсурдна сама по себе", заявил он в интервью телекомпании NBC.
Клиффорд подала во вторник иск с требованием признать недействительным соглашение, обязывающее ее хранить в тайне интимную связь с Трампом.