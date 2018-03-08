Четыре человека получили серьёзные ранения в результате двух нападений в Вене. В среду вечером неизвестный, вооруженный ножом, набросился на супружескую пару с их семнадцатилетней дочерью. Это произошло во втором округе австрийской столицы, где находится также знаменитый парк Пратер. Через полчаса ещё один человек с ножевым ранением был найден в том же округе в районе Пратерштерна - Северного вокзала.
Два нападения в Вене
Четыре человека получили тяжёлые ножевые ранения в результате нападений в Вене в среду вечером.
Два нападения в Вене
"Я уверена, что он был ненормальный. Он и меня бы ударил ножом, если бы я попалась ему под руку. Он был совершенно невменяем", - говорит о нападавшем свидетельница происшествия.
Раненые госпитализированы, состояние двоих критическое. Были ли нападения связаны между собой, и каковы из мотивы, пока неизвестно. По подозрению во втором полиция задержала мужчину, выходца из Афганистана. Других деталей не сообщается.