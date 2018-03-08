Два нападения в Вене

Четыре человека получили серьёзные ранения в результате двух нападений в Вене. В среду вечером неизвестный, вооруженный ножом, набросился на супружескую пару с их семнадцатилетней дочерью. Это произошло во втором округе австрийской столицы, где находится также знаменитый парк Пратер. Через полчаса ещё один человек с ножевым ранением был найден в том же округе в районе Пратерштерна - Северного вокзала.