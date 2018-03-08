У берегов Австралии обнаружен авианосец «Лексингтон», затонувший во время второй мировой войны — первый американский корабль этого типа, потерянный в бою.
Найден первый погибший авианосец США
Экспедиция Пола Аллена обнаружила «Лексингтон»
Найден первый погибший авианосец США
Экспедиция искала место затопления около полугода. Корпус на глубине трёх километров сохранился очень хорошо: на корпусе различимо название корабля, на самолётах отлично видны номера и опознавательные знаки.
«Лексингтон» был построен на корпусе линейного крейсера в 1925 году и мог нести 70 самолётов.
«Коммерческой ценности он не представляет, но с исторической и археологической точки зрения поиски стоили того. Это интереснейший корабль, один из самых ранних, второй по номеру. Кроме того, на борту остаются редчайшие самолёты, таких типов в музеях не сохранилось», — говорит руководитель подводных операций экспедиции Роберт Крафт.
В мае 1942-го, во время битвы в Коралловом море, авианосец получил тяжёлые повреждения от налётов японской палубной авиации. Экипаж был эвакуирован, и горящий корабль добили свои эсминцы. Во время сражения США потеряли три корабля, а японцы — пять, но тактическую победу засчитали Императорскому флоту.