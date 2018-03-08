Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на ввоз стали и алюминия. Спорный закон вступит в силу не ранее чем через 15 дней. На торжественной церемонии главу государства окружали работники сталелитейной промышленности.
Ответим бурбоном на сталь!
Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на металл, в ЕС уже планируют ответные шаги
Ответим бурбоном на сталь!
Трамп не исключил, что пошлины не коснутся хотя бы временно Австралии, а также Мексики и Канады, с которыми США ведут сейчас переговоры о зоне свободной торговли.
«Я намерен обеспечить безопасность Соединённых Штатов Америки, и потому ввожу тарифы на импорт стали и алюминия: 25% на иностранную сталь и 10% на иностранный алюминий», — сообщил президент США.
За рубежом начало «торговых войн» восприняли резко отрицательно. Среди стран-экспортёров металла есть и Россия.
В Евросоюзе говорят уже о конкретных ответных мерах: возможных пошлинах на американский бурбон и мотоциклы «Харлей-Дэвидсон». Любопытно, что эти товары производятся в штатах, где сильна поддержка республиканцев.