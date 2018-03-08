Американские пошлины можно отсрочить

На фоне угроз начать торговую войну Соединённые штаты собираются отложить введение пошлин на ввоз стали для своих ключевых партнёров. Первыми странами, для которых «делают исключение», стали Мексика и Канада. Это подтвердили в Белом доме. Пресс-секретарь президентской администрации Сандра Сандерс объяснила, что это связано с национальной безопасностью. При этом она допустила возможность расширения «белого списка», — но вопрос о каждой стране будет рассматриваться отдельно, — подчеркнула Сандерс.