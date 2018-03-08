На фоне угроз начать торговую войну Соединённые штаты собираются отложить введение пошлин на ввоз стали для своих ключевых партнёров. Первыми странами, для которых «делают исключение», стали Мексика и Канада. Это подтвердили в Белом доме. Пресс-секретарь президентской администрации Сандра Сандерс объяснила, что это связано с национальной безопасностью. При этом она допустила возможность расширения «белого списка», — но вопрос о каждой стране будет рассматриваться отдельно, — подчеркнула Сандерс.
Американские пошлины можно отсрочить
США обещают уступки некоторым странам, связывая это с вопросами национальной безопасности
Американские пошлины можно отсрочить
Точка зрения
История учит нас, что торговые войны — не выход. Делать ставку на торговую войну в глобализованном мире — ошибка.глава МИД Китая
The Washington Post пишет со ссылкой на свои источники, что отсрочка для Мексики и Канады непосредственно связана с ходом переговоров об обновлении Североамериканского соглашения о свободной торговле. Дело в том, что нынешняя администрация президента США считает этот документ невыгодным.
Что касается новых сборов, то их объясняют желанием защитить рынок от дешёвого импорта, прежде всего из Китая. Для этого президент Дональд Трамп обещал ввести 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные на алюминий. В Пекине это восприняли как объявление торговой войны. Глава МИД Китай Ван И пригрозил США «соответствующим и справедливым ответом».
Жестко реагируют на планы Вашингтона и в Европе. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал идею ввести пошлины на ввоз стали в США «идиотизмом». Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал дать жёсткий ответ Вашингтону, а еврокомиссар по торговле Сесилия Мальстрём пообещала сделать всё возможное, чтобы заставить США изменить своё решение.