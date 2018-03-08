Учителям дадут оружие

Одновременно введен запрет продажи устройств, повышающих скорострельность полуавтоматического оружия. Законодательные меры также ужесточают безопасность в школах в том числе и за счет разрешения некоторым учителям иметь при себе оружие.

Во Флориде во время перестрелки в школе погибли 17 человек.

Говорит отец одной из убитых учениц Эндрю Поллак: "Мы благодарим обе палаты Конгресса штата за то, что они защитили наших детей. Но многое в этом направлении сделать еще предстоит, точно также, сплоченно, как сплотились, поддерживая принятие этих мер, семьи тех, кто погиб в перестрелке. Моя роль в том, чтобы удостоверить, что сделано все возможное, и что я стал последним отцом, у кого погиб ребенок в подобной трагедии".

За несколько часов до голосования жюри присяжных предъявило обвинение в умышленном убийстве 17 человек 19-летнему Николасу Крузу. Именно он устроил стрельбу в школе в флоридском городке Паркленде. За содеянное ему может грозить смертная казнь.

Стрельба произошла 14 февраля.

Круз, открывший огонь по учащимся и преподавателям, был ранее исключен из школы. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой, которую приобрел совершенно легально.