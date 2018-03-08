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США

Снежная буря в начале марта

Хаос в авиа- и дорожном сообщении на северо-востоке США принесли снегопад и сильный ветер, штормовое предупреждение Национальной метеослужбы США будет действовать до 9-го марта включительно.

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Снежная буря в начале марта

Снежная буря в начале марта
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Неблагоприятные погодные условия, в том числе мощный снегопад на атлантическом побережье США, привели к хаосу в воздушном сообщении на северо-востоке Америки: были отменены почти три тысячи рейсов. Только в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке отменили свыше пятисот.

Снегопад и сильный ветер затронут такие штаты, как Нью-Джерси, Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс, Вермонт, Нью-Гэмпшир и Мэн.

Национальная метеослужба США распространила штормовое предупреждение, которое действует с 7-го по 9-е марта включительно.

Это уже вторая буря в этой части страны менее, чем за неделю. Еще более 110 тыс. жителей до сих пор остаются без света и тепла.