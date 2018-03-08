Неблагоприятные погодные условия, в том числе мощный снегопад на атлантическом побережье США, привели к хаосу в воздушном сообщении на северо-востоке Америки: были отменены почти три тысячи рейсов. Только в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке отменили свыше пятисот.
Снежная буря в начале марта
Хаос в авиа- и дорожном сообщении на северо-востоке США принесли снегопад и сильный ветер, штормовое предупреждение Национальной метеослужбы США будет действовать до 9-го марта включительно.
Снежная буря в начале марта
Снегопад и сильный ветер затронут такие штаты, как Нью-Джерси, Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс, Вермонт, Нью-Гэмпшир и Мэн.
Национальная метеослужба США распространила штормовое предупреждение, которое действует с 7-го по 9-е марта включительно.
Это уже вторая буря в этой части страны менее, чем за неделю. Еще более 110 тыс. жителей до сих пор остаются без света и тепла.