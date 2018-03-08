Кто стоит за отравлением Скрипаля?

Размеренный ритм жизни британского городка Солсбери, где случилось происшествие, полностью нарушен. Люди в химзащите метр за метром обследуют каждый объект, где бывал Сергей Скрипаль, и ищут любые зацепки. Помимо бывшего полковника ГРУ воздействию отравляющего вещества подверглись также его дочь и полицейский, поспешивший на помощь пострадавшим.

"Это очень серьезный инцидент, поэтому мы бросили все силы для проведения расследования, - заявила глава МВД Великобритании Эмбер Радд. - Мы оказываем всяческую поддержку, в том числе медицинскую, людям, которые оказались затронуты. И конечно, я очень обеспокоена состоянием пострадавшего полицейского".

Кто стоит за отравлением? Британские СМИ склонны видеть в произошедшем руку Москвы. Однако в Кремле категорически отвергают бездоказательные обвинения.

"Те, кто капают куда-то яд, сами и проглотят его в конце концов, сами этим ядом отравятся", - заявил президент РФ Владимир Путин в интервью для документального фильма "Миропорядок 2018". Он был записан до инцидента со Скрипалем, но показан по российским телеканалам на этой неделе.

"Не этим надо заниматься. Надо выстраивать отношения с Россией. И тогда у всех все будет хорошо", - отметил президент.

Напомним, что 2004 году бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был обвинен в госизмене и шпионаже в пользу Великобритании. На суде он признал себя виновным и был приговорен к 13 годам заключения. Однако позже был обменян российскими властями. В результате Скрипаль вместе с семьей обосновался в Великобритании.