С требованиями наказать фигуранта секс-скандала к зданию Госдумы на Охотном ряду пришли журналисты, представители Amnesty International и активисты организаций политического толка. Они с возмущением говорили о реакции парламентариев на обвинения в адрес Слуцкого. «Вам опасно быть женщиной? Если да, меняйте пол!» — было написано на одном из плакатов. Участница серии одиночных пикетов перефразировала так комментарий спикера Госдумы Вячеслава Володина: «Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу». Ещё один активист отсылал к словам самого Слуцкого о том, что если он не распускает руки: «ну так если, чуть-чуть». «Депутат Слуцкий, выходи, я тебя чуть-чуть потрогаю», — было написано на плакате.
Размандатить за домогательства?
В Москве прошла акция с требованием изгнать из Госдумы депутата Леонида Слуцкого, которого обвиняют в сексуальных приставаниях в журналисткам.
Размандатить за домогательства?
Точка зрения
Даже сегодня, в XXI в. депутатам сходят с рук их грязные приставания, их атаки на журналисток. Всё это наша власть оправдывает.кандидат в президенты России
Поддержать участников пришла кандидат в президенты Ксения Собчак. Она говорила о том, что недопустимо покрывать людей, которые, будучи в парламенте, сталкиваются со столь серьёзными обвинениями.
Сам Леонид Слуцкий, который ранее называл обвинения в свой адрес «заказухой», опубликовал в социальных сетях поздравление с Международным женским днём с извинениями.
Свидетельства о домогательствах Слуцкого опубликовали несколько изданий. После того, как депутат категорически отверг все претензии, трое журналистов решились публично рассказать о поведении парламентария: продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук, замглавного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе и корреспондент русской службы «Би-би-си» Фарида Рустамова. У Рустамовой сохранилась аудиозапись непристойных предложений Слуцкого.
Предполагаемых жертв домогательств, которые открыто заявили о произошедшем, осудил глава Союза журналистов Павел Гусев. В интервью RTVi он сказал, что относится к признаниям журналисток с «удивлением, иронией и чуть-чуть даже со смехом», поскольку они сделаны лишь спустя годы после приставаний.
Теперь Союз журналистов Москвы собирается разобрать поведение депутата Слуцкого и поведение журналистов, которые обвинили его в домогательствах. После 19 марта обвинения в адрес Слуцкого должна рассмотреть Комиссия по этике Госдумы. Формально она может рекомендовать палате назначить депутату наказание вплоть до лишения полномочий.