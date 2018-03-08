Размандатить за домогательства?

С требованиями наказать фигуранта секс-скандала к зданию Госдумы на Охотном ряду пришли журналисты, представители Amnesty International и активисты организаций политического толка. Они с возмущением говорили о реакции парламентариев на обвинения в адрес Слуцкого. «Вам опасно быть женщиной? Если да, меняйте пол!» — было написано на одном из плакатов. Участница серии одиночных пикетов перефразировала так комментарий спикера Госдумы Вячеслава Володина: «Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу». Ещё один активист отсылал к словам самого Слуцкого о том, что если он не распускает руки: «ну так если, чуть-чуть». «Депутат Слуцкий, выходи, я тебя чуть-чуть потрогаю», — было написано на плакате.