Женщины Саудовской Аравии садятся за руль

В Саудовской Аравии прошли первые уроки вождения для женщин – на территории университета Эффат в городе Джидда. Страна долгое время оставалась единственной в мире, где женщинам запрещалось садиться за руль. В сентябре прошлого года принц Мохаммед бин Салман приказал снять запрет, и уже в июне местные жительницы смогут управлять автомобилем. В настоящее время тысячи женщин по всей стране занимаются в автошколах. Между тем, в Саудовской Аравии, как отмечают активисты, до равноправия между мужчинами и женщинами по-прежнему ещё далеко.